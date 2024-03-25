بوتين يعلن: هجوم موسكو ارتكبه "إسلاميون متطرفون"

وأكد بوتين أن المجتمع الروسي أظهر نموذجاً للتضامن الحقيقي والوحدة والدعم المتبادل بعد العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".

كما أشار بوتين إلى أن الذين خططوا للهجوم الإرهابي في "كروكوس" أرادوا زرع الذعر والفوضى في المجتمع، لكنهم لاقوا الوحدة والتصميم على المقاومة.

وبيّن بوتين أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس" في كراسنوغورسك نفذه إسلاميون متطرفون.

وقال بوتين: "نعلم أن الجريمة ارتكبت على أيدي إسلاميين متطرفين، الذين يحارب العالم الإسلامي نفسه أيديولوجيتهم منذ قرون".

وأضاف بوتين أنه رغم الألم العام والحزن والرغبة المشروعة بمعاقبة الإرهابيين إلا أنه يجب إجراء التحقيق بموضوعية ودون تحيز.