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عربي و دولي

ترامب: كنت سأرد مثل إسرائيل على 7 أكتوبر.. لكن يجب الانتهاء

2024-03-25 | 16:33
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ترامب: كنت سأرد مثل إسرائيل على 7 أكتوبر.. لكن يجب الانتهاء
ترامب: كنت سأرد مثل إسرائيل على 7 أكتوبر.. لكن يجب الانتهاء

حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة للعدو الإسرائيلي نشرت الاثنين من أن إسرائيل تفقد "الكثير من التأييد" بسبب حربها في غزة، ودعاها إلى "إنهائها".

جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

وقال ترامب وفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم"، "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها".

كما أضاف "أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة".

وعندما سُئل عن كيف كان سيكون رده على هجوم حماس، قال ترامب للصحيفة "كنت سأرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير"، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الانطباع أو الصورة العامة التي تخلفها الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.

ترامب: كنت سأرد مثل إسرائيل على 7 أكتوبر.. لكن يجب الانتهاء

عربي و دولي

دونالد ترامب

ترامب

إسرائيل

7أكتوبر

حماس

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