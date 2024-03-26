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عربي و دولي

الكرملين: أي قمة سلام عالمية بشأن أوكرانيا تستبعد روسيا هي مجرد "عبث"

2024-03-26 | 02:06
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الكرملين: أي قمة سلام عالمية بشأن أوكرانيا تستبعد روسيا هي مجرد &quot;عبث&quot;
الكرملين: أي قمة سلام عالمية بشأن أوكرانيا تستبعد روسيا هي مجرد "عبث"

​قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة نشرت، اليوم الثلاثاء، إن أي قمة سلام عالمية بشأن أوكرانيا تستبعد روسيا هي مجرد "عبث" وسوف تفشل.

وأضاف بيسكوف لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" أن روسيا تواصل حربها المستمرة منذ عامين على أوكرانيا لحماية نفسها من الغرب.

وقال بيسكوف، في المقابلة التي أجريت معه يوم الخميس الماضي، قبل يوم واحد من إطلاق النار العشوائي في قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو "هل يمكن حل المشكلة الأوكرانية دون مشاركة روسيا؟ الرد واضح: لا يمكن ذلك".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد قمة دولية للسلام، وقالت سويسرا في وقت سابق من هذا العام إنها ستستضيف المؤتمر، وجرت مناقشة الموعد والتفاصيل.

وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل بخطة السلام الأوكرانية التي تدعو إلى انسحاب القوات الروسية واستعادة حدود أوكرانيا عام 1991، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في العام 2014، ووصفها بأنها غير قابلة للتنفيذ.

وأكد بيسكوف مجددا أن الخطة لا يمكن تصورها، وندد أيضا بالخطط التي ناقشها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للسيطرة على عوائد الأصول الروسية وتسليمها إلى أوكرانيا.

الكرملين: أي قمة سلام عالمية بشأن أوكرانيا تستبعد روسيا هي مجرد "عبث"

عربي و دولي

روسيا

أوكرانيا

الكرملين

معاهدة سلام

كييف

موسكو

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