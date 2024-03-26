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عربي و دولي

غارات أميركية تستهدف عددا من المناطق في دير الزور وريفها

2024-03-26 | 02:33
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غارات أميركية تستهدف عددا من المناطق في دير الزور وريفها
غارات أميركية تستهدف عددا من المناطق في دير الزور وريفها

أفادت وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في قوات الدفاع الوطني السوري في محافظة دير الزور، أنه "في تمام الساعة 01:49، نفذت طائرات أميركية عدة 10 غارات جوية متزامنة استهدفت عددا من المناطق في المحافظة وريفها".

 واستهدفت الغارات شارع رئاسة الجامعة في قلب مدينة دير الزور، كما استهدفت حي التمو في مدينة الميادين، ومنطقة السويعية وقرية الصالحية وشارع الهجانة في مدينة البوكمال.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الثلاثاء، هزت انفجارات عنيفة متزامنة مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية

وقالت الوكالة، إن انفجارا ضخما هز، فجر اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار الجاري، مدينة دير الزور ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع رئاسة جامعة الفرات ضمن حي القصور، وسط المدين

وأضافت أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار.

كما أشارت الوكالة إلى: "سماع دوي انفجارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في حي التمو ضمن مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور الشرقي، وفي منطقة المزارع بريف المدينة".‎

وأكدت "سبوتنيك"، أن المضادات الأرضية السورية لاحقت الطائرات المعادية أثناء تنفيذ عدوانها.

غارات أميركية تستهدف عددا من المناطق في دير الزور وريفها

عربي و دولي

المرصد السوري

دير الزور

أميركا

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