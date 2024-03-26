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عربي و دولي

"وسط تصاعد التوترات بين البلدين"... أوستن يلتقي غالانت اليوم

2024-03-26 | 03:37
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&quot;وسط تصاعد التوترات بين البلدين&quot;... أوستن يلتقي غالانت اليوم
"وسط تصاعد التوترات بين البلدين"... أوستن يلتقي غالانت اليوم

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن سيلتقي نظيره الإسرائيلي اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل هزيمة حماس دون القيام بغزو بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين.

وقال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، للصحفيين، الاثنين، إن "الاجتماع الصباحي المقرر لأوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لا يزال قائما، رغم إلغاء إسرائيل زيارة وفد رفيع المستوى إلى واشنطن هذا الأسبوع".

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزيارة احتجاجا على قرار مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وقرارها عدم استخدام حق النقض "الفيتو"، وتم تمرير القرار بأغلبية 14 صوتا دون معارضة.

وقال رايدر "هناك طرق للتعامل مع التهديد الذي تشكله حماس، مع الأخذ في الاعتبار أيضا سلامة المدنيين. الكثير منها مأخوذ من دروس، دروسنا الخاصة، والعمليات التي نفذناها في بيئات حضرية. أتوقع أن تغطي المحادثات هذه الأمور."

في المقابل، ترى إسرائيل أنها لا تستطيع هزيمة حماس دون الدخول إلى رفح، حيث تقول إن الحركة لديها 4 كتائب تضم آلاف المقاتلين.

"وسط تصاعد التوترات بين البلدين"... أوستن يلتقي غالانت اليوم

عربي و دولي

البنتاغون

أوستن

غالانت

أميركا

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