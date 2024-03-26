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عربي و دولي

"أي شخص آخر" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الاميركية في مواجهة بايدن وترامب

2024-03-26 | 15:54
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&quot;أي شخص آخر&quot; يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الاميركية في مواجهة بايدن وترامب
"أي شخص آخر" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الاميركية في مواجهة بايدن وترامب

الرجل يبلغ من العمر 35 عامًا وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي ومعلم الرياضيات للصف السابع في ضواحي دالاس

اقدم رجل أميركي من ولاية تكساس بتغيير اسمه بشكل قانوني إلى "أي شخص آخر" معلنا ترشحه للرئاسة الأميركية في عام 2024.

وكان الرجل، المعروف سابقًا باسم داستن إيبي، والبالغ من العمر 35 عامًا، من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي ومعلم الرياضيات للصف السابع في ضواحي دالاس، ولديه الآن رخصة قيادة من تكساس لإثبات تغيير اسمه.

وقال إنه يريد تغيير اسمه لأنه غير راضٍ عن المرشحين الرئاسيين لهذا العام جو بايدن ودونالد ترامب.

 وقال في إشارة إلى المرشحين الأوفر حظا لتولي أعلى منصب في البلاد: "يمكن لثلاثمائة مليون شخص أن يفعلوا ما هو أفضل". "يجب أن يكون هناك بالفعل متنفس لأشخاص مثلي الذين سئموا من هذا الاستيلاء المستمر على السلطة بين الطرفين والذي ليس له أي فائدة للشخص العادي.

وقال لمحطة الأخبار WFAA88: "الأمر لا يتعلق بالضرورة بي كشخص، ولكنه يتعلق حرفيًا بأي شخص آخر كفكرة".

ويحتاج "أي شخص آخر"  إلى 113000 توقيع من الناخبين غير الأساسيين في ولاية تكساس بحلول شهر ايار المقبل للحصول على اسمه الجديد على بطاقات الاقتراع. وبما أن ذلك غير مرجح، فهو يقوم بحملة لحث الناس على الكتابة باسمه.

 ويقول موقع المرشح على الإنترنت: “حرفيًا، أي شخص آخر ليس شخصًا، إنها صرخة حاشدة.

وأضاف : "لقد كان الأميركيون لفترة طويلة ضحية للأحزاب السياسية التي تضع الولاء الحزبي على الحكم. فلنرسل معًا الرسالة إلى واشنطن ونقول لها: سوف تمثلنا أو سيتم استبدالك".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

"أي شخص آخر" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الاميركية في مواجهة بايدن وترامب

عربي و دولي

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