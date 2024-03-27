بعشرات الصواريخ... حزب الله يردّ على مجزرة الهبارية

صدر عن حزب الله البيان التالي:



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 27-03-2024 مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.‏

وكانت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي قد أفادت, اليوم الأربعاء، بان "أكثر من 30 صاروخا أطلق من لبنان نحو الجليل الأعلى ألحق عدد منها أضرارا وتم اعتراض بعضها".

لحظة إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة "كريات شمونة" وسماع سقوط صواريخ #المقاومة_الإسلامية التي أطلقت من لبنان في المستوطنة.#الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/b2MuaDAkIZ