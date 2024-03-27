تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة...

وأفاد مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين وسام بكر، باستشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عامًا). وذكر أن عزوقة وصل قسم الطوارئ بمركبة إسعاف تتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مفارقًا للحياة جراء إصابته برصاص في الصدر والفخذ.

كما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن قوات الاحتلال منعت اسعاف الهلال الأحمر من علاج الشاب عزوقه، ما أدى لاستشهاده.

وفي التفاصيل، فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية فجر الأربعاء مدينة جنين ومخيمها، برفقة جرافات وشرعت بعملية تجريف البنية التحتية.

وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عددًا من المنازل في أحياء الجابريات وجبل أبو ظهير والسكة وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي والمعدني. وسمع صوت انفجارات بين حين وآخر.