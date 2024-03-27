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عربي و دولي

"مقاطعة" غيرت مجرى الحديث خلال خطاب داخلي لبايدن

2024-03-27 | 08:56
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&quot;مقاطعة&quot; غيرت مجرى الحديث خلال خطاب داخلي لبايدن
"مقاطعة" غيرت مجرى الحديث خلال خطاب داخلي لبايدن

قاطعت مجموعة من المتظاهرين الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة له في كاليفورنيا كان يتحدث فيها عن الرعاية الصحية، ليسألوه عن الوضع في غزة.

وصرخ المتظاهرون بحسب صحيفة "نيويورك تايمز": ماذا عن الرعاية الصحية في غزة، ليرد بايدن بالقول: "لديهم وجهة نظر، نحن بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للحرب في غزة".

وجاءت المقاطعة من مجموعة مكونة من حوالي 6 أشخاص، وصرخ أحدهم قائلا: "المراكز الصحية في غزة تتعرض للقصف".

ورد بايدن بالقول: "الجميع يستحق الرعاية الصحية".

وفي يناير/كانون الأول، قاطع متظاهرون داعمون لغزة بايدن مرارا وتكرارا أثناء خطابه حول حقوق الإجهاض في ولاية فرجينيا.

وبعد تلك الحادثة، التقى على انفراد بمجموعة صغيرة من أنصاره وحثهم على عدم النظر إلى المتظاهرين كأعداء سياسيين، قائلا إنهم يستحقون التعاطف وأن قضيتهم "مهمة حقا".

وقالت الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب الدولية لكن التقييم مستمر ولم تخلص بعد إلى تقييم نهائي.

ورصدت جماعات لحقوق الإنسان عددا من حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين في حملة الجيش الإسرائيلي على غزة، لكن حتى الآن، تقول إدارة بايدن إنها لم تتوصل لتقييم يؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

"مقاطعة" غيرت مجرى الحديث خلال خطاب داخلي لبايدن

عربي و دولي

جو بايدن

أميركا

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