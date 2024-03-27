"ابدأوا بالزحف الآن وليس غداً نحو فلسطين"... حركة حماس تنشر تسجيلاً صوتياً لقائد كتائب القسام محمد الضيف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القرار الأميركي في مجلس الأمن كان خطوة سيئة للغاية، والأسوأ منها أنها شجعت حماس على اتخاذ موقف متشدد، وثقة في أن الضغوط الدولية ستمنع إسرائيل من إطلاق سراح المختطفين وتدمير حماس".