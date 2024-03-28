بلينكن يزور فرنسا الاسبوع المقبل ويلتقي ماكرون
أعلن النّاطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أنّ وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن سيزور فرنسا الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي الرّئيس إيمانويل ماكرون، لمناقشة "الدّعم لأوكرانيا، والجهود المبذولة لمنع تصعيد الصّراع في غزة".
وبعد باريس، سينتقل بلينكن إلى بروكسل الأربعاء المقبل، للمشاركة في اجتماع لنظرائه في "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، لمناسبة الذّكرى الخامسة والسّبعين لتأسيسه في 4 نيسان.
وستكون هذه الزّيارة الأولى لوزير الخارجيّة الأميركيّة إلى فرنسا، منذ قرابة عامين.
من جهته، ماكرون بزيارة دولة للولايات المتّحدة في كانون الأوّل 2022.