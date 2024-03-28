إعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في صفد

اعلنت السلطات الأردنية "تنفيذ 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية، استهدفت عدداً من المواقع شمال قطاع غزة".
أفادت وكالة "نوفوستي" ، نقلا عن قناة KKTV الأميركية بإصابة عسكريين اثنين بتحطم مروحية AH-64E Apache كانت في تحليق تدريبي في ولاية كولورادو.ونقلت القناة عن مصدر في قاعدة "فورت كارسون" العسكرية الأميركية: "في الساعة 18:30 من مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي تحطمت مروحية AH-64E Apache أثناء رحلة تدريبية وأصيب عسكريان في قاعدة فورت كارسون بجروح".
وصلت حرائق الغابات إلى نحو 20 ولاية من أصل 32 في المكسيك، ما تسبب في عمليات إخلاء واسعة للسكان وإغلاق الكثير من الطرق وحدوث اضطرابات في المناطق المتضررة، لدرجة أن البعض وصفها بـ"حرائق نهاية العالم" بالنظر إلى شدتها واتساع رقعتها وامتدادها الجغرافي.