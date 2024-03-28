إعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في صفد

وصلت حرائق الغابات إلى نحو 20 ولاية من أصل 32 في المكسيك، ما تسبب في عمليات إخلاء واسعة للسكان وإغلاق الكثير من الطرق وحدوث اضطرابات في المناطق المتضررة، لدرجة أن البعض وصفها بـ"حرائق نهاية العالم" بالنظر إلى شدتها واتساع رقعتها وامتدادها الجغرافي.