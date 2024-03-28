ضربة جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق... ماذا في التفاصيل؟

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري "شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق".

وأضافت: "أسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، تحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "دوي انفجارات في محافظة ريف دمشق نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع تابعة لمجموعات موالية لإيران وحزب الله اللبناني".

وتعد منطقة السيدة زينب منطقة نفوذ لمجموعات موالية لطهران.

وقتل 13 شخصا بينهم خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي المزة في دمشق في 20 يناير/كانون الثاني، وفق المرصد.

وتتزامن هذه الضربات مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها. وقد استهدفت إسرائيل منذ ذلك الحين مرارا الأراضي السورية، وطال القصف مرات عدة مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأيضا مواقع تابعة لحزب الله.