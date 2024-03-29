سوناك في قفص الإتهام بسبب وزير مصري سابق



قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعرض لانتقادات واتهام بممارسة "المحسوبية الفاحشة" بعد تزكيته للمليونير المصري الأصل محمد منصور للحصول على لقب فارس.

وكان منصور منح حزب المحافظين العام الماضي مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني (6.3 ملايين دولار)، الذي كان في ذلك الوقت أكبر تبرع حصل عليه الحزب منذ أكثر من 20 عاما.

وبحسب تقرير صحيفة "تلغراف"، فإن تزكية منصور جاءت في قائمة شرف مفاجئة بمناسبة عيد الفصح، وضمت المخرج السينمائي كريستوفر نولان (مخرج فيلم أوبنهايمر الذي حاز عدة جوائز أوسكار) وزوجته إيما توماس.

وشملت القائمة 4 نواب من حزب المحافظين موالين لسوناك من بينهم فيليب ديفيز زوج الوزيرة إستر ماكفي.

وقالت أنيليس دودز، عضو البرلمان والمسؤولة بحزب العمال "هذا إما عمل متعجرف لرجل مسؤول توقف عن الاهتمام بما يفكر فيه الجمهور، أو عمل من شخص لا يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء لفترة أطول".

يذكر أن منصور رجل أعمال ووزير مصري سابق، حصل لاحقا على الجنسية البريطانية، وسبق له التبرع للعديد من الجمعيات الخيرية في بريطانيا، بما في ذلك مؤسسة الملك ونصب تذكاري لضحايا فيروس كورونا.

وحصل منصور على لقب الفروسية عن خدمات "الأعمال الخيرية والخدمة السياسية".

كما تولى منصب وزير النقل في حكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك مبارك ما بين عامي 2006 و2009.