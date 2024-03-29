"بأسلحة عالية الدقة".. القوات الروسية تهاجم منشآت الطاقة والدفاع الجوي الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت الطاقة والدفاع الجوي الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "خنجر"، بالإضافة إلى طائرات دون طيار ضد منشآت الطاقة والدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الدفاع إلى أنه "لقد تم تحقيق أهداف الضربات".