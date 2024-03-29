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عربي و دولي

تلاسن يدفع نتنياهو لإنهاء إجتماع حكومة الحرب

2024-03-29 | 07:35
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تلاسن يدفع نتنياهو لإنهاء إجتماع حكومة الحرب
تلاسن يدفع نتنياهو لإنهاء إجتماع حكومة الحرب

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، عن حصول تلاسن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة، والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من جهة أخرى، أثناء اجتماع حكومة الحرب، مساء أمس الخميس.

وقالت الهيئة إن "رئيس جهاز الاستخبارات الموساد دافيد برنياع، طلب خلال الاجتماع توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي الذي يدير المفاوضات".
وأضافت أن "طلب برنياع أعقبه تطور المواجهة بين الوزيرين ونتنياهو".
وأضافت الهيئة: "قال آيزنكوت وغانتس: لقد استمر هذا (أي المفاوضات) لفترة طويلة جدا، ونحن بحاجة إلى إنهائه بالفعل. كان من الممكن أن نكون بالفعل في منتصف الصفقة لو أننا كنا مبادرين. ما من تقدم يذكر في المحادثات لأننا لم نأخذ زمام المبادرة".
وبدوره، رد نتنياهو قائلاً "نحن مضطرون لخوض مفاوضات شاقة، هذا أمر معقد. حماس ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، ويجب ألا نظهر للعدو علامات الضعف"، وفق الهيئة.
ولفتت "هيئة البث الإسرائيلية" إلى أنه خلال المناقشة حمل الوزير آيزنكوت بيده وثيقة "اليوم التالي" وإستراتيجية نتنياهو الحربية وقال له "كيف نمضي قدما بهذا الشيء؟ لا يوجد أي جزء من الخريطة يتقدم إلى الأمام. أنت لا تتقدم إلى الأمام في أي من مراحل هذا المستند الذي حددته".
وأوضحت أن الاجتماع انفض بعد طلب رئيس الوزراء إنهاءه لمناقشة أزمة مشروع قانون التجنيد للمتدينين اليهود.
تلاسن يدفع نتنياهو لإنهاء إجتماع حكومة الحرب

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

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