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عربي و دولي

بالفيديو - القسام تعرض مشاهد لإستهداف جنود الإحتلال في خان يونس

2024-03-29 | 09:10
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بالفيديو - القسام تعرض مشاهد لإستهداف جنود الإحتلال في خان يونس
بالفيديو - القسام تعرض مشاهد لإستهداف جنود الإحتلال في خان يونس

القسام تعرض مشاهد لإستهداف مجموعة من جنود الإحتلال تحصنت داخل منزل في خان يونس.

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بالفيديو - القسام تعرض مشاهد لإستهداف جنود الإحتلال في خان يونس

عربي و دولي

القسام

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