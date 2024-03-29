بالفيديو - القسام تعرض مشاهد لإستهداف جنود الإحتلال في خان يونس

بالفيديو - القسام تعرض مشاهد لإستهداف مجموعة من جنود الإحتلال تحصنت داخل منزل في خان يونس pic.twitter.com/20ffFHsBfW
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 29, 2024
بالفيديو - القسام تعرض مشاهد لإستهداف مجموعة من جنود الإحتلال تحصنت داخل منزل في خان يونس pic.twitter.com/20ffFHsBfW
أكد مسؤول أمني تركي، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة في 9 أيار المقبل، ما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن.
قال مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن بنيامين نتنياهو "وافق على سفر وفدين من الموساد والشاباك إلى العاصمتين القطرية والمصرية، الدوحة والقاهرة، لبحث استئناف مفاوضات التهدئة".