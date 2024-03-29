بالفيديو - القسام تعرض مشاهد لإستهداف جنود الإحتلال في خان يونس

أكد مسؤول أمني تركي، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة في 9 أيار المقبل، ما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن.