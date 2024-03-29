الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة على الإطلاق، وموسكو تدين هذه التصرفات وتعتبرها استفزازية، تعليقا على تقارير عن غارات جوية إسرائيلية على محافظات سورية.
وأضافت زاخاروفا: "مرة أخرى، نؤكد أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد الجمهورية العربية السورية، والتي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد والقواعد الأساسية للقانون الدولي، غير مقبولة على الإطلاق، ونحن ندين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية التي تستخدم القوة، وهي محفوفة بالمخاطر. مع عواقب خطيرة للغاية في سياق التدهور الحاد في الوضع في المنطقة الفلسطينية-الصراع الإسرائيلي".