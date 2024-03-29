هجوم بالسكاكين على صحافي ايراني معارض في لندن!
تعرض بوريا زراعتي، مقدم برنامج في قناة "إيران إنترناشيونال"، لهجوم، اليوم، الجمعة، أثناء مغادرته منزله في لندن على يد مجهولين؛ قاموا بطعنه بالسكاكين في عدة أماكن بجسده، وحالته مستقرة حاليا في المستشفى، وتقوم الشرطة البريطانية بالتحقيق في الهجوم.
وقد انضم زراعتي إلى قناة إيران إنترناشيونال عام 2022، ويقدم برنامجًا أسبوعيًا، بعنوان "الكلام الأخير"، وهو برنامج تحليلي يتطرق لآخر مستجدات الشؤون السياسية.
وتصاعدت التهديدات الأمنية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" ومقدميها ومراسليها، خاصة بعد تغطية الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني، ووصلت إلى مرحلة "التهديدات الإرهابية".