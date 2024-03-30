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عربي و دولي

الشرطة البريطانية تحقق في حادث طعن صحافي في مؤسسة ناطقة بالفارسية

2024-03-30 | 02:06
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الشرطة البريطانية تحقق في حادث طعن صحافي في مؤسسة ناطقة بالفارسية
الشرطة البريطانية تحقق في حادث طعن صحافي في مؤسسة ناطقة بالفارسية

أعلنت شرطة لندن أن ضباط مكافحة الإرهاب يحققون في حادث طعن تعرض له الجمعة صحافي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية إيرانية مستقلة تتخذ من بريطانيا مقرا، وذلك في أعقاب تهديدات سابقة من إيران ضد معارضين لها في المملكة المتحدة.

وأفادت شرطة العاصمة البريطانية أنه تم العثور على الضحية، وهو رجل في الثلاثينات من عمره، في ويمبلدون جنوب غرب العاصمة البريطانية مصابا بجروح في ساقه جراء اعتداء.

وقالت إنه نُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة ولا يوجد خطر على حياته.

وأضافت الشرطة أن الدافع وراء الاعتداء غير واضح حتى الآن، لكن المحققين ينظرون في كافة الاحتمالات، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار "وظيفة الضحية كصحافي في منظمة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية مقرها في المملكة المتحدة مشيرة إلى "تهديدات عدة وُجهت لهذه المجموعة من الصحافيين في الآونة الأخيرة".

وقال دومينيك مورفي الذي يرأس وحدة مكافحة الارهاب "بالنظر إلى وظيفة الضحية ومخاوفنا المعلنة بشأن التهديدات التي يتعرض لها موظفو هذه المنظمة، فإن قيادة مكافحة الإرهاب تجري هذا التحقيق".

وأضاف أن المحققين ما زالوا يقيّمون "ظروف" الحادث ويتابعون "عددا من خيوط التحقيق".

وأكد مورفي أنه سيتم تسيير دوريات إضافية في ويمبلدون ومواقع أخرى في لندن خلال الأيام المقبلة لطمأنة المعنيين بالواقعة.

وتحقق شرطة العاصمة منذ سنوات عدة في تهديدات إيران التي تستهدف صحافيين مقيمين في بريطانيا ويعملون لصالح وسائل إعلام ناطقة بالفارسية.

الشرطة البريطانية تحقق في حادث طعن صحافي في مؤسسة ناطقة بالفارسية

عربي و دولي

لندن

طعن

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