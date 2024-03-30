بالفيديو - بايدن يرد على سخرية ترامب!

I’ll tell you this: There’s a difference between the two candidates in this election. pic.twitter.com/yGi2LvPkUH
— Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2024
I’ll tell you this: There’s a difference between the two candidates in this election. pic.twitter.com/yGi2LvPkUH
احتُجز عدد من الرّهائن في بلدة وسط هولندا السبت، وفق ما أفادت الشرطة التي أكدت عدم وجود مؤشرات على دافع إرهابي للحادثة، فيما تم إخلاء منازل وإغلاق مركز المدينة.
أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أن نجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" يعتمد على 4 محددات أساسية، ضمنها عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.