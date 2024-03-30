بالفيديو - بايدن يرد على سخرية ترامب!

I’ll tell you this: There’s a difference between the two candidates in this election. pic.twitter.com/yGi2LvPkUH — Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2024

وفي أحدث حملاته ضد ترامب، نشر بايدن فيديو لترامب يمارس الغولف، اللعبة الأحب على قلبه.



وكتب بايدن على حسابه في منصة "إكس" معلقا على مقطع يقارن بين إنجازاته وما يفعله خصمه الجمهوري.



وبدا ترامب في الفيديو مستمتعا بلعبته المفضلة، فيما عدد الفيديو المقارن الإنجازات التي حققها بايدن خلال فترة رئاسته، فضلا عن الزيارات التي قام بها لـ8 ولايات متأرجحة في 18 يوما فقط، والتي تطرقت إلى شتى المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الأميركيين.



ودأب ترامب خلال خطاباتها وحملاته الانتخابية على السخرية من بايدن، والتشكيك في قدراته العقلية، وتركيزه، كما سخر أيضا من هفواته الكلامية، فضلا عن تعثراته ووقعاته أرضا.



ويأتي ذلك بعد حضور بايدن مع الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون لحدث مهم في نيويورك لجمع التبرعات، حيث دافع سلفاه بشدة عن سياسة البيت الأبيض في العديد من الملفات على رأسها حرب غزة.