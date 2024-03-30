فيديو - "إسكندر" الروسي يدمر موقعاً أوكرانياً في خاركوف

قامت وحدة من القوات الروسية بتدمير موقع تابع لمجموعة "القوميين الأوكرانيين"، في مقاطعة خاركوف، بضربة بواسطة صاروخين من طراز "إسكندر".

📍 مقطع فيديو يظهر لقطات لقيام القوات المسلحة الروسية، بتدمير موقع تابع لمجموعة "القوميين الأوكرانيين" النازية الإرهابية، في مقاطعة خاركوف، بضربة بواسطة صاروخين من طراز "إسكندر" pic.twitter.com/ezqeuhpgCR — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 30, 2024

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه "تم تحديد موقع الأفراد والمعدات العسكرية للقوميين المتطرفين الأوكرانيين في منطقة الغابات في مقاطعة خاركوف من قبل طاقم الطائرة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية".

وأضاف البيان أنه تم نقل إحداثيات هدف المجموعة المكتشف إلى نقطة السيطرة القتالية، وأعقب ذلك مباشرة قرار شن ضربة صاروخية.