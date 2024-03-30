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عربي و دولي

فيديو - "إسكندر" الروسي يدمر موقعاً أوكرانياً في خاركوف

2024-03-30 | 15:20
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فيديو - &quot;إسكندر&quot; الروسي يدمر موقعاً أوكرانياً في خاركوف
فيديو - "إسكندر" الروسي يدمر موقعاً أوكرانياً في خاركوف

قامت وحدة من القوات الروسية بتدمير موقع تابع لمجموعة "القوميين الأوكرانيين"، في مقاطعة خاركوف، بضربة بواسطة صاروخين من طراز "إسكندر".

 
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه "تم تحديد موقع الأفراد والمعدات العسكرية للقوميين المتطرفين الأوكرانيين في منطقة الغابات في مقاطعة خاركوف من قبل طاقم الطائرة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية".
وأضاف البيان أنه تم نقل إحداثيات هدف المجموعة المكتشف إلى نقطة السيطرة القتالية، وأعقب ذلك مباشرة قرار شن ضربة صاروخية.
 
فيديو - "إسكندر" الروسي يدمر موقعاً أوكرانياً في خاركوف

عربي و دولي

روسيا

أوكرانيا

صاروخ إسكندر

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