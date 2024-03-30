"توقعت أن تسألني إبنتي أين كنت".. تصريحات مدوية لمسؤولة مستقيلة من الخارجية الأميركية بشأن القطاع

قالت المسؤولة المستقيلة من الخارجية الأميركية أنيل شيلاين "توقعت أن حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة ستدرس وستسألني ابنتي أين كنت وأنا أعمل في الخارجية".

وأضافت شيلاين، في حديث لقناة "الجزيرة"، أنه "انتظرت فترة قبل الاستقالة وفي كل مرة كانت إسرائيل تقصف المدنيين لكن أردت المساهمة داخليا".

وتابعت: "وجدت أنه يستحيل القيام بعملي بعد محاولتي التغيير.. عبرت عن قلق عميق من سياسة واشنطن تجاه الحرب".

وأضافت المسؤولة المستقيلة أنه "لم يستمع أحد لمخاوفنا إزاء تبعات سياستنا على المدنيين بغزة.. كثيرون لا يستطيعون الاستقالة لالتزامات خاصة ويؤمنون أن أميركا يجب أن تكون قوة خير"، معتبرةً أن "هناك إجماع دولي على انتهاكات إسرائيل ويجب ألا تتلقى السلاح والإدارة تتجاهل ذلك.. بدلا من الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات يتم إرسال الأسلحة".

وأكدت أنه "الإدارة الأميركية أعلنت للتو إرسال أسلحة جديدة لإسرائيل وهذه رسالة خاطئة تماماً".