في القاهرة.. استئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة

تستأنف المفاوضات، الأحد، في مصر سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية.



