في القاهرة.. استئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة
تستأنف المفاوضات، الأحد، في مصر سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية.
وذكرت القناة أن "مصدرا أمنيا مصريا أكد لـ(القاهرة الإخبارية) استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة"، الأحد.
كما أضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد "تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين".