الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

غوتيريش يدين استهداف “اليونيفيل”: انتهاكات متكررة!

2024-03-31 | 02:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
غوتيريش يدين استهداف “اليونيفيل”: انتهاكات متكررة!
غوتيريش يدين استهداف “اليونيفيل”: انتهاكات متكررة!

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحادثة التي وقعت أخيراً في لبنان، حيث تعرّضت دورية لفريق المراقبين التابع للأمم المتحدة للانفجار، مما أسفر عن إصابة 3 من أفرادها.

وأكد غوتيريش، في بيان، “أهمية ضمان سلامة وأمن القوات الدولية للحفاظ على السلام في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان قامت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث”.

كما أضاف: “استمرار التوتر على طول الخط الأزرق بين لبنان والاحتلال، والذي يثير القلق بشكل بالغ، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات المتكررة لقرار مجلس الأمن 1701 تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وحضّ غوتيريش الأطراف المعنية على الامتناع عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات والالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، داعياً إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

غوتيريش يدين استهداف “اليونيفيل”: انتهاكات متكررة!

عربي و دولي

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

اليونيفيل

إسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية تنسف برجا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
في القاهرة.. استئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

في القاهرة.. استئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة
02:40

في القاهرة.. استئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة

تستأنف المفاوضات، الأحد، في مصر سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية.

02:40

في القاهرة.. استئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة

تستأنف المفاوضات، الأحد، في مصر سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية.

بالفيديو - عملية طعن "إسرائيلي" بمحطة حافلات في بئر السبع
02:21

بالفيديو - عملية طعن "إسرائيلي" بمحطة حافلات في بئر السبع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة اسرائيلي بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.

02:21

بالفيديو - عملية طعن "إسرائيلي" بمحطة حافلات في بئر السبع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة اسرائيلي بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024