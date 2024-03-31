غوتيريش يدين استهداف “اليونيفيل”: انتهاكات متكررة!

وأكد غوتيريش، في بيان، “أهمية ضمان سلامة وأمن القوات الدولية للحفاظ على السلام في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان قامت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث”.

كما أضاف: “استمرار التوتر على طول الخط الأزرق بين لبنان والاحتلال، والذي يثير القلق بشكل بالغ، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات المتكررة لقرار مجلس الأمن 1701 تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وحضّ غوتيريش الأطراف المعنية على الامتناع عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات والالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، داعياً إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.