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عربي و دولي

خبير في الاستخبارات الاميركية يكشف عن الجهة المستفيدة من الهجوم الارهابي على "كروكوس"

2024-03-31 | 09:05
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خبير في الاستخبارات الاميركية يكشف عن الجهة المستفيدة من الهجوم الارهابي على &quot;كروكوس&quot;
خبير في الاستخبارات الاميركية يكشف عن الجهة المستفيدة من الهجوم الارهابي على "كروكوس"

صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الاميركية، لاري جونسون، أن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" كان مفيدًا للغرب من أجل "إضعاف روسيا".

وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "تهدف العملية برمتها إلى مهاجمة بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) وإضعافه، هذا هو كل ما يدور حوله الأمر، لم يهتم البريطانيون والأميركيون بعدد الروس الذين قتلوا أثناء محاولتهم القيام بذلك".

ووفقا لجونسون، فإنه من وجهة نظر مهنية، كان ينبغي على الجانب الاميركي أن يقول إنهم لا يعرفون من ارتكب الهجوم الإرهابي، لكنهم مستعدون للعمل مع روسيا للمساعدة في التحقيق، لأنهم نقلوا معلومات حول الهجوم الإرهابي الوشيك، وتريد أيضًا الوصول إلى الحقيقة، بحسب قوله.
خبير في الاستخبارات الاميركية يكشف عن الجهة المستفيدة من الهجوم الارهابي على "كروكوس"

عربي و دولي

روسيا

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