تسريب بيانات وإختفاء أسلحة.. ماذا حصل في قواعد القوات المسلحة البريطانية؟

أفادت صحيفة بريطانية بأن القوات المسلحة البريطانية فقدت العديد من الأسلحة الرشاشة والبنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ وآلاف طلقات الذخيرة.

وقالت الصحيفة: "شملت الخسائر الأخرى قاذفة صواريخ روسية معطلة وما يصل إلى ثماني بنادق من طراز "SA-80" والعديد من مسدسات "غلوك".

وأشارت إلى أنه في المجمل، تمت سرقة ما لا يقل عن 30 قطعة سلاح من القواعد العسكرية منذ عام 2018.

ووفقا للصحيفة فإنه، على مدى السنوات الأربع الماضية، اختفى من وزارة الدفاع ما لا يقل عن 1400 جهاز كمبيوتر ونحو 300 محرك أقراص "USB" يمكن أن تحتوي على بيانات حساسة.

ووفقا لما أوردته صحيفة "التلغراف"، فقد أفادت عضو البرلمان سارة أولني بأن الحادث لا يمكن إلا أن يسبب خوف الشعب البريطاني على سلامتهم الشخصية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الشرطة بدأت تحقيقاً، إلا أنه لم يتم العثور على أي من الأسلحة المفقودة.