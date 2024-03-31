روسيا تتحدث عن تدمير 3 مقاتلات وإسقاط 178 مسيرة أوكرانية

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، تدميرها 3 مقاتلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "سو 25" في مطار فوزنيسنسك في مقاطعة نيكولاييف، بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وأضاف البيان أنه "خلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 178 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 23 صاروخا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة"، مشيراً إلى أنه "تم تدمير مستودعين للذخيرة وورشة تجميع وتخزين للطائرات المسيرة والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 126 مقاطعة".كما أكدت الدفاع الروسية أن وحدات من قواتها في اتجاه أفديفكا قامت بما سمته تحسين الوضع على طول خط المواجهة، وأن قواتها صدت في مناطق عدة 9 هجمات مضادة، وأن القوات الأوكرانية "خسرت ما يصل إلى 300 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، بالإضافة إلى محطة استطلاع وحرب إلكترونية"، وفق البيان.