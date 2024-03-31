الإنتخابات البلدية التركية.. المعارضة تتقدم نتائج الفرز بأكبر المدن

أظهرت نتائج الفرز الأولية تقدم المعارضة في كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير في الانتخابات البلدية التركية، بحسب نتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يتقدم بعد فرز أكثر من نصف الأصوات في إسطنبول.

وبعد فرز نحو 33% من صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء (17:00 ت غ)، حاز إمام أوغلو (اشتراكي ديموقراطي) على 49,7% من الأصوات مقابل 41,5% لمنافسه الرئيسي في الحزب الحاكم.

وفي أنقرة، حصل رئيس البلدية منصور يافاس على 57,1% مقابل 35,6% لمنافسه، بعد فرز 15,4% من الصناديق. كما تصدر مرشح المعارضة في إزمير(غرب)، ثالثة مدن البلاد.

وبأول تعليق له، قال إمام أوغلو إنه "سعيد للغاية" بالنتائج الأولية، لكنه حرص على تبني موقف حذر، وقال للصحافيين إن "المشهد الذي نراه يرضينا، ننتظر النتائج الكاملة".

من جهته، أعلن رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور ياواش والذي يخوض الانتخابات عن حزب الشعب الجمهوري، أيضا فوزه وفقا للنتائج الأولية، التي أظهرت تقدمه على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يتقدم مرشحو حزب العدالة والتنمية الحاكم كما كان متوقعا في العديد في مدن الأناضول الكبرى (كونيا، قيصرية، ارض روم) والبحر الأسود (ريز، طرابزون)، فيما يتوقع فوز مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في كبرى مدن الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية، وأبرزها دياربكر.