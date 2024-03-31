وزير الداخلية الفرنسي يتحدث عن واقعة العثور على "رأس خنزير" قرب مسجد

علق وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، على واقعة العثور على رأس خنزير قرب أحد المساجد شرقي البلاد.

وأدان دارمانان في منشور عبر منصة "إكس" محاولات "الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين"، وذلك في سياق تعليقه على نبأ العثور على رأس خنزير بري قرب مسجد شرقي فرنسا.

وأوضح درامانان أن استهداف المسجد بهذه الطريقة عمل غير مقبول ضد المسلمين، مشيراً إلى أنه تم أيضا "تدنيس مسجدين في شمال فرنسا".

وأضاف في منشوره: "في نهاية هذا الأسبوع، تعرض مسجدا فالنسيان وفريسنيس سور إسكو لأضرار، كما تم استهداف مسجد في الفوج، أدين بشدة هذه الأعمال غير المقبولة ضد مواطنينا المسلمين".

