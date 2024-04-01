بالصور والفيديو - دمار هائل وعشرات الشهداء في مجمع الشفاء ومحيطه بعد اسحاب قوات الاحتلال

إنسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد عملية استمرت أسبوعين شنت خلالها قوات الاحتلال هجوما واسعا على المجمع والمناطق المحيطة به.

وتوجهت قوات الاحتلال بعد انسحابها جنوباً حيث يوجد معسكر لها تتمركز فيه الدبابات والجرافات في المنطقة الواقعة بين حيي الشيخ عجلين وتل الهوى، وكان الانسحاب مفاجئاً وتزامن مع إطلاق نار وإطلاق قذائف من الدبابات صوب مبان سكنية في محيط المجمع الطبي.

وانتشرت مشاهد أظهرت حجم الدمار الذي لحق بالمجمع والمناطق المحيطة به غربي المدينة بعد انسحاب الاحتلال منها، وتم انتشال عشرات الشهداء في المجمع والشوارع المحيطة به بعد انسحاب الاحتلال منه.

كما أفاد التلفزيون الفلسطيني أن المجمع خرج عن الخدمة بسبب الدمار الذي لحق به، بسبب الحصار والقصف الإسرائيلية، وان هناك حرائق كبيرة فيه ودمار كبير بالمباني المحيطة به بسبب ضربات قوات الإحتلال والقصف المستمر .