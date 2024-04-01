بالفيديو- مسيّرة انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية للاحتلال فى إيلات

سماع دوي 4 انفجارات فى سماء إيلات المطلة على البحر الأحمر وانطلاق صفارات الإنذار

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق إستهدفوا صباح اليوم هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

ولاحقاً اشارت وسائل اعلام الاحتلال ان حريق اندلع بعد دوي صفارات الإنذار في إيلات، "إثر سقوط صاروخ أو مسيرة أو صاروخ اعتراضي وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان."

وفي وقت سابق، اعلنت "إسرائيل اليوم" عن دوي انفجارات في "إيلات" جنوبي كيان الاحتلال وان مقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة، فيما كشفت الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال عن دوي صفارات الإنذار في إيلات والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيرة.

وقال جيش الإحتلال في بيان "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات بشأن تسلل طائرة معادية، حدد جنود الجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها عبر من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".