مسؤول "إسرائيلي" يكشف عن تقدم محادثات القاهرة

قال مسؤول "إسرائيلي" إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في القاهرة، ومن المتوقع أن تتكثف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.