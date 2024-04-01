مسؤول "إسرائيلي" يكشف عن تقدم محادثات القاهرة
قال مسؤول "إسرائيلي" إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في القاهرة، ومن المتوقع أن تتكثف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.
وأفاد إعلام العدو، بأن "المحادثات في القاهرة تعقد وسط إحباط إسرائيلي متزايد من فعالية قطر كوسيط واستعدادها للضغط على حماس".
وأشار المسؤول "الاسرائيلي" إلى أن "استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر على القرارات المتخذة بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح"، مؤكدا أن "الملفين مرتبطين بعضهما البعض.. بالنسبة لنا الرهائن هم الأولوية القصوى" بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".