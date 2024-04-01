بالصور - غارة اسرائيلية على مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة في دمشق

بالصور - غارة اسرائيلية على مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة في دمشق