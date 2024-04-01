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الخارجية الإيرانية: نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات المضادة على هجوم القنصلية بدمشق وسنقرر نوع الرد وشكل العقاب
الخارجية الإيرانية: نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات المضادة على هجوم القنصلية بدمشق وسنقرر نوع الرد وشكل العقاب
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إعلام إيراني: المبنى المستهدف هو القنصلية الايرانية الذي يستخدمه السفير الايراني كمحل لاقامته
2024-04-01 | 10:41
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إعلام إيراني: المبنى المستهدف هو القنصلية الايرانية الذي يستخدمه السفير الايراني كمحل لاقامته
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