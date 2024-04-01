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عربي و دولي

الحرس الثوري الإيراني: تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني

2024-04-01 | 15:15
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الحرس الثوري الإيراني: تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني
الحرس الثوري الإيراني: تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني

صدر عن الحرس الثوري الإيراني بيان جاء فيه:

- نفذ الاحتلال الإسرائيلي جريمة في دمشق، واغتال العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، من كبار المستشارين الإيرانيين في سوريا، و 5 من الضباط الذين رافقوهم.

- تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني أمام المقاومة الفلسطينية ومقاومة أهل غزة وهزيمة الإرادة الفولاذية لمقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة.

- نعلن عن استشهاد 5 ضباط برفقة العميدين، وهم:

١- الشهید حسین امان اللهي
٢- الشهید سید مهدي جلالتي
٣-الشهید محسن صداقت 
٤- الشهید علي آقا بابایي
٥- الشهید سید علي صالحي روزبهاني
الحرس الثوري الإيراني: تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني

عربي و دولي

الحرس الثوري الإيراني

دمشق

إسرائيل

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