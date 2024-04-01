الحرس الثوري الإيراني: تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني

- نفذ الاحتلال الإسرائيلي جريمة في دمشق، واغتال العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، من كبار المستشارين الإيرانيين في سوريا، و 5 من الضباط الذين رافقوهم.
- تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني أمام المقاومة الفلسطينية ومقاومة أهل غزة وهزيمة الإرادة الفولاذية لمقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة.
- نعلن عن استشهاد 5 ضباط برفقة العميدين، وهم:
١- الشهید حسین امان اللهي
٢- الشهید سید مهدي جلالتي
٣-الشهید محسن صداقت
٤- الشهید علي آقا بابایي
٥- الشهید سید علي صالحي روزبهاني