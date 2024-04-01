الحرس الثوري الإيراني: تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني

صدر عن الحرس الثوري الإيراني بيان جاء فيه:

- نفذ الاحتلال الإسرائيلي جريمة في دمشق، واغتال العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، من كبار المستشارين الإيرانيين في سوريا، و 5 من الضباط الذين رافقوهم.



- تأتي هذه الجريمة في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني أمام المقاومة الفلسطينية ومقاومة أهل غزة وهزيمة الإرادة الفولاذية لمقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة.



- نعلن عن استشهاد 5 ضباط برفقة العميدين، وهم:



١- الشهید حسین امان اللهي

٢- الشهید سید مهدي جلالتي

٣-الشهید محسن صداقت

٤- الشهید علي آقا بابایي

٥- الشهید سید علي صالحي روزبهاني