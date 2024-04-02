بالفيديو - حريق في مبنى باسطنبول وارتفاع حصيلة القتلى الى 8

وقال في بيان إن "عدد الأشخاص الذين قضوا في الحريق في منطقة غايريتيبه ارتفع الى 15 فيما اصيب ثمانية اشخاص بجروح سبعة منهم اصابتهم خطرة"، وأعلن انه تم فتح تحقيق بالحادث.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد اندلع الحريق خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش كما قال حاكم اسطنبول داود غول للصحافيين.

من جهته أشار رئيس بلدية اسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه الى المكان، الى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل اضافي"، مقدما "تعازيه" الى عائلات الضحايا.

⚡️مصرع 13 شخصا وإصابة 8 على الأقل 7 منهم في حالة حرجة بحريق مبنى في إسطنبول، بحسب مكتب محافظ إسطنبول pic.twitter.com/6RWWxUbXD1 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 2, 2024

Gayrettepe'de dehşet anları... Zemin katında gece kulübü bulunan binada yangın çıktı... 10 kişi hayatını kaybettihttps://t.co/bXOx731LM1 pic.twitter.com/1t1Ll2EW0C — Odatv (@odatv) April 2, 2024