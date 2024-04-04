الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"محادثة متوترة".. هذا ما ابلغه بايدن لنتانياهو

2024-04-04 | 14:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;محادثة متوترة&quot;.. هذا ما ابلغه بايدن لنتانياهو
"محادثة متوترة".. هذا ما ابلغه بايدن لنتانياهو

أكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر مطلع أن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت متوترة.

أبلغ الرئيس الاميركي جو بايدن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتانياهو أن "استمرار الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين"، وحثّه على التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
ودعا بايدن في مكالمة هاتفية مع نتانياهو إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة"، وفق بيان للبيت الأبيض.
وأضاف أن بايدن "أوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".
وقال الرئيس الأميركي لنتانياهو إن الغارات على العاملين في المجال الإغاثي وكذلك الوضع الإنساني في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من المجاعة، "غير مقبولة".
وجاء في البيان أن بايدن "أكد أن وقفا فوريا لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن".
الى ذلك نقلت هيئة البث في كيان الاحتلال الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن كانت صعبة أكثر مما كان متوقعا، وان بايدن طالب نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة.

كما أكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر مطلع- أن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت متوترة.

"محادثة متوترة".. هذا ما ابلغه بايدن لنتانياهو

عربي و دولي

بايدن

نتنياهو

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
باللغة العبرية.. خامنئي يتوعد "إسرائيل" بالندم
مؤسس "المطبخ المركزي العالمي" يكسر صمته ويوجه رسالة لنتنياهو

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بن غفير: إقالة ضباط كبار هو تخلٍّ عن الجنود في خضم الحرب
08:36

بن غفير: إقالة ضباط كبار هو تخلٍّ عن الجنود في خضم الحرب


إنتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الجمعة، قرار رئيس هيئة الإركان إقالة ضباط كبار، لتورطهم في قتل 7 عاملين إنسانيين في قطاع غزة.

08:36

بن غفير: إقالة ضباط كبار هو تخلٍّ عن الجنود في خضم الحرب


إنتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الجمعة، قرار رئيس هيئة الإركان إقالة ضباط كبار، لتورطهم في قتل 7 عاملين إنسانيين في قطاع غزة.

فيديو - مشاهد توثّق تصفية جنود أوكرانيين لزملائهم على ضفاف نهر دنيبر
08:18

فيديو - مشاهد توثّق تصفية جنود أوكرانيين لزملائهم على ضفاف نهر دنيبر

أطلق جنديان أوكرانيان النار على اثنين من زملائهما على الضفة اليمنى لنهر دنيبر ووضعاهما في قارب إنزال، وفقاً للقطات صورتها طائرة استطلاع روسية من دون طيار.

08:18

فيديو - مشاهد توثّق تصفية جنود أوكرانيين لزملائهم على ضفاف نهر دنيبر

أطلق جنديان أوكرانيان النار على اثنين من زملائهما على الضفة اليمنى لنهر دنيبر ووضعاهما في قارب إنزال، وفقاً للقطات صورتها طائرة استطلاع روسية من دون طيار.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024