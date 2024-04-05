"يجب عودة السلام"... ترامب يدعو إسرائيل لإنهاء الهجمات على غزة فوراً

جاء ذلك في تصريح له لإحدى الإذاعات في نيويورك، الخميس، حيث انتقد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر.

وقال ترامب محذرا الحكومة الإسرائيلية: "ما أقوله بكل وضوح هو: ضعوا هذه (الهجمات) جانبا، ودعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس".

وتعليقاً على نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترامب: "الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار. إنهم يبثون كل ليلة شريطا لمبنى يتم تدميره. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة. ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة".

وأشار إلى أن الهجمات على غزة يجب أن "تنتهي في أقرب وقت ممكن" و"يجب عودة السلام".

وأضاف ترامب: "إسرائيل يجب أن تكوني حذرة للغاية، لأنك تخسرين جزءًا كبيرًا من العالم. إنك تخسرين الكثير من الدعم".