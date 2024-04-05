"الجيش الإسرائيلي" يقيل قائد لواء "ناحال" ويوبّخ ضابطين

أقال رئيس الأركان في جيش الإحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الخميس، قائد لواء "ناحال" ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي لجنة دولية إغاثية الاثنين الماضي.

وقالت "القناة 14 الإسرائيلية" إن هاليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش وقائد الفرقة 162 المدرعة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، بحثا خلالها مقتل عمال الإغاثة السبعة بنيران الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث الرسمية.

ومساء الاثنين الماضي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.