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عربي و دولي

تطوير مواد جديدة تجعل السفن الروسية "غير مرئية"

2024-04-05 | 04:32
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تطوير مواد جديدة تجعل السفن الروسية &quot;غير مرئية&quot;
تطوير مواد جديدة تجعل السفن الروسية "غير مرئية"

يقوم مركز أبحاث "كريلوف" الحكومي بتطوير مواد خارقة من شأنها أن تجعل سفن البحرية الروسية غير مرئية لمعدات الكشف، ويتم استخدام خبرة العمليات الخاصة في عملية التطوير هذه.

وأشار المدير العلمي لمركز "كريلوف"، فاليري بولوفينكين، إلى أن "الحل الأكثر جذرية يرتبط بتصنيع ما يسمى بالمواد الخارقة، أو المواد الذكية، حيث تدور أي إشارة كشف موقع حول الجسم وتذهب بعيدا دون أن تنعكس عليه". ولذلك، ركز الخبراء اهتمامهم في المقام الأول على دراسة هذه المجالات الفيزيائية ووسائل الحد من مؤشراتها.
ووفقا لبولوفينكين، أظهرت العملية الخاصة أنه بغض النظر عن نوع الأسلحة، فإن مدى ضعف الجسم يتم تحديده من خلال المجالات المادية لنصف الكرة العلوي (البنية الفوقية)، وهي المجالات الكهرومغناطيسية والمغناطيسية والكهربائية والبصرية ومجالات الموقع.
ويقوم مركز "كريلوف" حالياً بدراسة هذه المجالات ووسائل تقليل مؤشراتها.
تطوير مواد جديدة تجعل السفن الروسية "غير مرئية"

عربي و دولي

روسيا

البحرية الروسية

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