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عربي و دولي

قائد الحرس الثوري الإيراني: رجالنا سيعاقبون "إسرائيل"

2024-04-05 | 05:49
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قائد الحرس الثوري الإيراني: رجالنا سيعاقبون &quot;إسرائيل&quot;
قائد الحرس الثوري الإيراني: رجالنا سيعاقبون "إسرائيل"

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى دون رد.

وخلال كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، في العاصمة طهران، قال سلامي: "القائد الأعلى علي خامنئي قال إنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".
وأضاف: "رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني على جريمة قصفه قنصليتنا في دمشق ولن يتمكن هذا الكيان من الهروب".
وحول الحرب على قطاع غزة، أوضح اللواء سلامي أن "إسرائيل تعيش اليوم على الإنعاش الأميركي والغربي" و"إذا توقف هذا الإنعاش ستسقط وهذا اليوم ليس ببعيد".
وأردف، قائلاً: "انهيار الكيان الصهيوني أصبح وشيكا جدا، وقد يتكبد الأميركيون الذين يفتقرون إلى الحس السياسي تكلفة باهظة لدعهم هذا الكيان".
قائد الحرس الثوري الإيراني: رجالنا سيعاقبون "إسرائيل"

عربي و دولي

حسين سلامي

الحرس الثوري الإيراني

إسرائيل

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