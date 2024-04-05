"أخطاء فادحة".. "إسرائيل" تنشر نتائج التحقيق بمقتل عمال الإغاثة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه كان يستهدف "مسلحاً من حماس" عندما قتل 7 عاملين إنسانيين في قطاع غزة، وأقرّ بأنه اقترف سلسلة "أخطاء فادحة".

وقُتل العاملون السبعة في 3 غارات خلال 4 دقائق بمسيّرة "إسرائيلية"، بينما كانوا يفرّون من سيارة الى أخرى، وفق ما قال "الجيش الإسرائيلي" الذي أشار الى "خطأ عملياتي في تقييم الوضع" بعد رصد مسلح يشتبه بأنه من حركة حماس.

وقال الجنرال المتقاعد يوآف هار إيفين الذي يقود التحقيق إنه تمّ طرد الضابطين وهما برتية كولونيل وميجور اللذان أمرا بالقصف.

وبثّ ضباط "إسرائيليون" أمام صحفيين مقاطع فيديو التقطتها مسيّرة لشخص قدمّوه على أنه "عنصر من حماس" انضمّ الى موكب منظمة "وورلد سنترال كيتشن" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً.

وكان الموكب ينقل مساعدات الى شمال قطاع غزة. وتعرّض للقصف في دير البلح في وسط القطاع.

وكانت السيارات الثلاث تحمل شعار المنظمة على سطحها، إلا أن هار إيفين زعم إن "كاميرا المسيّرة لم تتمكن من رؤية الشعار بسبب الظلمة".

وقال "كان هذا عنصرا أساسيا في تسلسل الأحداث".