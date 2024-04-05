روسيا تسيطر على مدينة فوديان.. أين تقع؟

وقالت الوزارة: "على محور أفدييفكا، حررت وحدات من مجموعة "المركز" بلدة فوديانوي (فوديان) في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في أعماق دفاع العدو، فضلاً عن السيطرة على مواقع أكثر فائدة".وأضافت أن القوات الروسية استخدمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لضرب القوة البشرية والمعدات لستة ألوية من القوات الأوكرانية، وصدت 39 هجوماً مضاداً للعدو في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكوي وبيرديتشي وتونينكو وأومانسكوي وبيرفومايسكوي في دونيتسك.وقالت الوزارة: "على مدار أسبوع، على هذا المحور، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1695 عسكرياً و3 دبابات و15 مركبة قتالية مدرعة و23 مركبة و19 مدفعاً ميدانياً".