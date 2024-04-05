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عربي و دولي

أ.ف.ب: الخطوط السويسرية قطعت ليل امس رحلة إلى بيروت

2024-04-05 | 11:42
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أ.ف.ب: الخطوط السويسرية قطعت ليل امس رحلة إلى بيروت
أ.ف.ب: الخطوط السويسرية قطعت ليل امس رحلة إلى بيروت

​قطعت الخطوط الجوية السويسرية رحلة بين زيوريخ وبيروت ليل الخميس الجمعة بعدما اعتبر خبراؤها أن الوضع الأمني في لبنان "يصعب تقييمه"، وفق ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية لـ" فرانس برس" إن طائرة الرحلة المتجهة إلى بيروت والتي تقل 138 راكبا تم تحويلها إلى فيينا، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "20 مينوتن".

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية السويسرية لوكالة فرانس برس "نظرا للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط"، تقرر قطع الرحلة "بعد أن توصل خبراؤنا إلى استنتاج مفاده أن الوضع في لبنان كان يصعب تقييمه الليلة الماضية".

وأضاف أنه نظرا لعدم حصولها على تصريح بالهبوط في زيوريخ، فقد عادت الطائرة في "إجراء احترازي" إلى فيينا حتى تتمكن من "تقييم الوضع بشكل صحيح".

وأوضح أنه بعد دراسة متأنية، قررت شركة الطيران في نهاية المطاف إبقاء رحلاتها إلى بيروت و"تل أبيب"، لكنها تواصل مراقبة الوضع "من كثب".

من جهتها، ذكرت صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية الأربعاء أن طيارين ومضيفين سويسريين يشعرون بالقلق إزاء الوضع في "إسرائيل" وأن عددا متزايدا منهم ينسحبون من الرحلات الجوية إلى "تل أبيب".

أ.ف.ب: الخطوط السويسرية قطعت ليل امس رحلة إلى بيروت

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