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عربي و دولي

مندوب السعودية أمام مجلس الأمن: المجموعة العربية تدعو المجلس لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال "إسرائيل" لوقف الحرب

2024-04-05 | 15:20
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مندوب السعودية أمام مجلس الأمن: المجموعة العربية تدعو المجلس لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال &quot;إسرائيل&quot; لوقف الحرب
مندوب السعودية أمام مجلس الأمن: المجموعة العربية تدعو المجلس لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال "إسرائيل" لوقف الحرب

مندوب السعودية أمام مجلس الأمن: المجموعة العربية تدعو المجلس لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال "إسرائيل" لوقف الحرب

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل اليوم إن المجموعة العربية تدعو لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع، يضمن امتثال إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد الواصل في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول غزة أن حادثة قتل موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) "غير مستغربة من فاعلها"، مشددا على أن المجموعة العربية تدعو لتحقيق دولي في الحادثة.

وأكد مندوب السعودية أمام مجلس الأمن أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة.

كان مجلس جامعة الدول العربية أصدر قرارا اول من امس  يدعو فيه مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار "إسرائيل" على وقف الحرب في غزة، محذرا من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وأكد المجلس في بيان عقب اجتماعه على مستوى المندوبين بالقاهرة أن "اجتياح رفح سيعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله.. وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع الصراع في المنطقة".

مندوب السعودية أمام مجلس الأمن: المجموعة العربية تدعو المجلس لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال "إسرائيل" لوقف الحرب

عربي و دولي

مجلس الامن

السعودية

غزة

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