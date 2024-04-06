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عربي و دولي

أستراليا تقرر تعيين "مستشار خاص " للمشاركة في التحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة

2024-04-06 | 02:10
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أستراليا تقرر تعيين &quot;مستشار خاص &quot; للمشاركة في التحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة
أستراليا تقرر تعيين "مستشار خاص " للمشاركة في التحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة

قالت الحكومة الأسترالية إنها ستعين مستشارا خاصا للعمل مع "إسرائيل" لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد "ستعين الحكومة مستشارا خاصا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية"، مضيفة : "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

كما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية أن المعلومات الواردة من "إسرائيل" بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية في غارة إسرائيلية في غزة "غير كافية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ الأربعاء الماضي بارتكاب "خطأ جسيم" بعد الضربة التي أسفرت الإثنين عن مقتل سبعة متطوعين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية غير الحكومية في قطاع غزة كانوا أفرغوا لتوهم "أكثر من 100 طن من المواد الغذائية نقلت إلى غزة بحرا"، وفق المنظمة.

وبين عناصر الفريق الذين قتلوا الأسترالية لالزاومي (زومي) فرانكوم (43 عاما)، فضلا عن بولندي وأميركي كندي وثلاثة بريطانيين وفلسطيني.

وبعد تلقي توضيحات من سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، قالت وونغ للصحافيين إن أستراليا "أبلغت بشكل واضح أننا لم نتلقّ بعد معلومات كافية بمستوى ما ننتظره"، مضيفة : "توقع محاسبة كاملة عن مقتلها ومقتل زملائها في وورلد سنترال كيتشن الذين قضوا معها".

وتابعت "نعتقد أن مقتلهم لا يمكن تبريره وينبغي القيام بتحرك عملي واضح لضمان عدم تكرار هذه المأساة إطلاقا".

كما قالت إن "إسرائيل" أكدت أنه تم تعليق ضابطين ضالعين في الغارة الجوية، وأضافت "نعيد التأكيد على وجوب اتخاذ تدابير ملائمة بحق الأفراد المسؤولين عن هذه الحوادث المأساوية".

أستراليا تقرر تعيين "مستشار خاص " للمشاركة في التحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة

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