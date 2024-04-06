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عربي و دولي

طهران تعلن إحباط عملية إرهابية كبيرة قبل العيد... هذا ما حصل!

2024-04-06 | 04:59
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طهران تعلن إحباط عملية إرهابية كبيرة قبل العيد... هذا ما حصل!
طهران تعلن إحباط عملية إرهابية كبيرة قبل العيد... هذا ما حصل!

أعلنت الشرطة الإيرانية أنها اعتقلت "عضوا بارزا" في تنظيم "داعش" واثنين من مساعديه، في مدينة ماهدشت التابعة لمحافظة البرز غرب العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية العميد سعيد منتظر المهدي، "نجحنا في إلقاء القبض على محمد ذاكر الملقب بـ "رامش" وهو أحد كبار أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، وعضوين آخرين من العناصر الإرهابية التابعة لهذا التنظيم في ظل عمليات الرصد الاستخباراتية من قبل وحدة استخبارات قيادة شرطة محافظة البرز وبتعاون مواطن في التعرف على الإرهابيين".

وأضاف: "أصيب ثلاثة من الإرهابيين بالرصاص بعد إطلاق النار على سيارتهم، وتم القبض عليهم".

وأوضح أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لتنفیذ عملیة انتحاریة في عيد الفطر".

وأردف: "اعتقل 8 أشخاص من المتواطئين مع الإرهابيين وسیعلن عن المزيد من الأخبار المتعلقة بتصرفات واتصالات هذا االتنظیم الإرهابي".

وكان المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران، علي رضا مرحمتي، أعلن في وقت سابق أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف مقرات أمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان مساء الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين ورجال الأمن.

طهران تعلن إحباط عملية إرهابية كبيرة قبل العيد... هذا ما حصل!

عربي و دولي

إيران

مدينة ماهدشت

محافظة البرز

عيد الفطر

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