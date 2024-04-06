ضربة مشتركة للجيش الروسي على مؤسسات الصناعة والمطارات العسكرية الأوكرانية

أفادت وزاة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة على أهداف متعددة تابعة للقوات الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مشتركة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ومركبات جوية دون طيار على شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا الذي ينتج ويصلح المركبات المدرعة، الطائرات دون طيار".



وأوضحت الدفاع أن الضربة شملت "المطارات العسكرية ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب"، مؤكدة أنه "تم تحقيق ضرب جميع الأهداف المحددة".



وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا ودبابة ومركبتين ومدفعا من طراز "غفوذديكا ومحطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطارية AN/TPQ-50".



وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 205 طائرات دون طيار أوكرانية، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، بالإضافة إلى 6 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان".