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عربي و دولي

غوتيريش "مصدوم" من واقعة سفارة المكسيك!

2024-04-07 | 02:43
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غوتيريش &quot;مصدوم&quot; من واقعة سفارة المكسيك!
غوتيريش "مصدوم" من واقعة سفارة المكسيك!

أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، "صدمته" إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو، مشدّداً على وجوب ضمان حرمة الممثليات الدبلوماسية، بحسب ما نقل عنه المتحدّث باسمه ستيفان دوغاريك.

وقال دوغاريك في بيان إنّ غوتيريش وإذ يحذّر من أنّ أيّ انتهاك لحرمة أيّ بعثة دبلوماسية "من شأنه أن يقوّض مساعي إقامة علاقات دولية طبيعية"، يدعو الإكوادور والمكسيك إلى "الاعتدال" و"حلّ خلافاتهما بالوسائل السلمية".

وتعرّضت الإكوادور لوابل من الانتقادات في سائر أنحاء أميركا اللاتينية بعد أن اقتحمت قواتها الأمنية، الجمعة، سفارة المكسيك في كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس المتّهم بالفساد والذي كان قد لجأ إلى هذه البعثة الدبلوماسية.

واحتجاجاً على انتهاك حرمة سفارتها، قررت المكسيك قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وكذلك فعلت نيكاراغوا.

غوتيريش "مصدوم" من واقعة سفارة المكسيك!

عربي و دولي

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

المكسيك

الإكوادور

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